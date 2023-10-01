Генконсульство Финляндии в Петербурге завершило работу

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге прекратило свою деятельность согласно решению Министерства Иностранных Дел России об отзыве согласия на его функционирование, начиная с 1 октября. Эта информация была официально представлена РБК.

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Решение об отзыве согласия на работу генконсульства было принято МИД России 6 июля 2023 года в ответ на "конфронтационную антироссийскую политику", проводимую властями Финляндии. В этот же момент Москва объявила о высылке девяти финских дипломатов.

С начала августа Финляндия прекратила обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге через офис Visa Facilitation Services Global (VFS), перенося иммиграционные и визовые вопросы исключительно в посольство Финляндии в Москве.

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Позднее появилась информация о том, что Финляндия возобновит прием визовых заявлений в Санкт-Петербурге через центры VFS Global с 1 сентября, однако консульские и вопросы, связанные с въездом, будут решаться исключительно в Москве.