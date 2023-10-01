В Киеве заявили о высокой защищенности российских БПЛА от средств РЭБ

На территории Украины возникли значительные трудности в противодействии беспилотным летательным аппаратам, используемым Россией. Эти беспилотники обладают высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы, как было объявлено представителем командования Вооруженных Сил Украины, Юрием Игнатом, в интервью "Страна.ua".

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Игнат подчеркнул, что украинским военным бывает крайне трудно справиться с российскими беспилотниками. Эти аппараты характеризуются низкой скоростью и небольшой заметностью, что делает их обнаружение сложной задачей как для истребителей, так и для систем радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что Россия активно модернизирует свои беспилотные летательные аппараты и другую военную технику, применяя композитные материалы для увеличения степени защиты от подавления. Это позволяет беспилотным аппаратам продолжать свой полет даже при временной потере связи из-за помех. Связь восстанавливается после выхода из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы, как подчеркнул украинский представитель.

Ранее отставной немецкий генерал Райнхард Вольски выразил мнение, что украинским военным будет трудно достичь существенных успехов на передовой из-за крепкой обороны России. Он считает, что попытки прорвать эту оборону будут связаны с огромными потерями для Украины.

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Кроме того, отставной вице-маршал ВВС Великобритании, Шон Белл, признал, что Украина не готова эффективно сопротивляться российской авиации, включая вертолеты Ка-52, которых часто называют "истребителями танков".