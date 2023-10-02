В Госдуме оценили новый план контрнаступления Зеленского

Президент Украины, Владимир Зеленский, представил новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако депутат Госдумы, представляющий крымский регион, Михаил Шеремет, выразил сомнения в его целесообразности и охарактеризовал его как "самоубийственный". Это мнение было высказано им в беседе с агентством РИА Новости.

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Шеремет подчеркнул, что данный план кажется всего лишь попыткой президента Зеленского сохранить свою власть, и в его глазах он является неудачным и лишенным перспектив. Собеседник также отметил, что такой ход событий может только ухудшить политическую обстановку в Украине, а не улучшить ее. По его мнению, это действие может лишь оттянуть неизбежную агонию режима Зеленского и поставить Украину на путь саморазрушения.

Кроме того, депутат утверждает, что российское вооружение имеет способность эффективно сдерживать любого агрессора или оккупанта, который попытается нарушить суверенитет и территориальную целостность России.

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По последним данным, 29 сентября стало известно о согласовании президентом Зеленским нового наступления ВСУ с кураторами из США и Великобритании. Планируется начать его в начале октября по направлениям Херсон и Запорожье. В рамках этой операции также предполагается форсирование реки Днепр в Николаевской области и захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с участием спецназа, прошедшего обучение у британских инструкторов.