Силы сдерживания НАТО, основанные на арсенале ядерного оружия, предоставленном Соединенными Штатами и Великобританией, всегда готовы к его применению

Глава директората по ядерной политике НАТО, Джессика Кокс, в интервью финской газете Ilta-Sanomat, ясно и отчетливо объявила, что НАТО в настоящее время не имеет никаких планов по размещению дополнительного ядерного оружия на территории Европы.

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Дополнительно Кокс подчеркнула, что НАТО не рассматривает какие-либо изменения в структуре своих ядерных баз в Европе и не планирует проводить реорганизацию в этом направлении. Она также указала, что силы сдерживания НАТО, основанные на арсенале ядерного оружия, предоставленном Соединенными Штатами и Великобританией, всегда готовы к его применению.

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Дополнительно ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что угрозу ядерного оружия можно устранить только путем полной ликвидации ядерных арсеналов. По его словам, в настоящее время риск применения ядерного оружия возрос до уровня, которого не наблюдалось с времен холодной войны.