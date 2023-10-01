Карты «Мир» начали работать в Венесуэле

Карты российской платежной системы "Мир" успешно начали свою работу на существенной части территории Венесуэлы. Эту информацию предоставил Александр Щетинин, директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России, в ходе своего выступления на конференции "Россия — Латинская Америка". Он отметил, что карты "Мир" теперь активно используются как в столице Венесуэлы, Каракасе, так и на острове Маргарита, который пользуется популярностью среди российских туристов. Кроме того, на данный момент активно ведется работа по расширению действия этих карт на всей территории страны.

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Следует отметить, что посол России в Каракасе, Сергей Мелик-Багдасаров, ранее заявил о возможности оплаты картами "Мир" в Венесуэле. Важным шагом стало решение придать приоритет этой услуге на острове Маргарита, который выбран в связи с его популярностью среди российских туристов.

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Интересной также является информация о том, что Россия рассматривает возможность отмены визовых требований для стран Латинской Америки. Александр Щетинин подчеркнул, что на данный момент идут активные обсуждения с Гаити, Барбадосом, Багамами, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, а также Сент-Люсией по этому вопросу. Эти инициативы способствуют укреплению отношений России с странами Латинской Америки и способствуют развитию сотрудничества в различных сферах.