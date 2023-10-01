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Посол Украины Маркарова: у Киева останутся средства после прекращения помощи США
На Украине объяснили план действий после прекращения военной помощи США

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Согласно официальным данным, после завершения военной помощи со стороны Соединенных Штатов Украина сохранит доступ к средствам. Об этом сообщила Оксана Маркарова, посол Украины в Вашингтоне, через свой аккаунт на Facebook. Следует отметить, что данная социальная сеть запрещена в России и принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России.

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Оксана Маркарова подробно пояснила, что правительство США гарантирует непрерывность поставок вооружения и оборудования в соответствии с ранее утвержденными соглашениями. И подчеркнула, что временная бюджетная резолюция действует лишь 45 дней, но Конгресс США и администрация президента заранее позаботились о том, чтобы средства, выделенные в предыдущем бюджете для поддержки Украины, оставались доступными и переходили на новый бюджетный период.

По словам Маркаровой, Украине предоставлены дополнительные средства в размере 1,6 миллиарда долларов для оборонной помощи и 1,23 миллиарда долларов в виде непосредственной бюджетной помощи, которые были выделены в сентябре, а также значительные суммы для различных энергетических и других программ.

1 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, однако этот проект не включает в себя помощь Украине. Данный документ был одобрен Конгрессом, но Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить поддерживать Киев и не допустить прекращения помощи при любых обстоятельствах.

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Выводы о негативных последствиях для Украины в случае прекращения военной и финансовой поддержки со стороны США также выразил полковник ВВС США в отставке, Седрик Лейтон. По его мнению, такой сценарий может повлечь за собой серьезные последствия и катастрофу.

#новости
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