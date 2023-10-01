С октября 2023 года российским банкам запрещено использовать международную платежную систему SWIFT для передачи финансовой информации при осуществлении внутренних переводов средств

С 1 октября 2023 года российским банкам запрещено использовать международную платежную систему SWIFT для передачи финансовой информации при осуществлении внутренних переводов средств. Это новое регулирование внедрено Центральным банком, который обязал кредитные организации применять исключительно российские финансовые инструменты и сервисы. Данную информацию сообщает агентство "Интерфакс", одно из ведущих информационных агентств России.

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Согласно указанию Центрального банка, теперь обмен финансовой информацией должен осуществляться через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), внутренние банковские системы или услуги сторонних российских компаний, которые гарантируют хранение и передачу данных о финансовых операциях исключительно на территории России. Важно отметить, что это новое правило не применяется к международным переводам и передаче информации в рамках платежной системы для рассмотрения запросов клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

СПФС представляет собой национальный аналог мировой платежной системы SWIFT. Его создание было вызвано введением антироссийских санкций в 2014 году, которые затронули ряд российских банков и подтолкнули к необходимости создать собственную систему для обеспечения безопасной передачи финансовой информации.

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Ранее министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил мнение, что Запад предложил России нереалистичную схему восстановления доступа Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT. При этом он подчеркнул отсутствие конкретных обещаний о возвращении банка в данную международную систему.