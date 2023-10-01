Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

Сегодня стало известно, что Эстония заключила важное соглашение с Соединенными Штатами, касающееся укрепления своей обороноспособности. В рамках этого соглашения Эстония приобретет дальнобойные ракеты ATACMS, дополнив свой арсенал огневыми комплексами HIMARS. Соответствующее заявление было сделано директором Центра оборонных инвестиций Эстонии, Магнусом Сааром, на которого сослалась эстонская телерадиовещательная компания ERR.

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Эстония и США достигли этого соглашения еще в декабре 2022 года, и по условиям договора поставки необходимых пусковых установок, ракет и другого военного оборудования ожидаются в течение 2025 года. В числе закупок ракеты ATACMS, которые имеют дальность стрельбы вплоть до 300 километров.

Магнус Саар выразил надежду на будущее приобретение высокоточных ракет PSR, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Эти ракеты могут потенциально заменить ATACMS, предоставляя Эстонии еще большую оборонную мощь.

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Также стоит отметить, что в конце 2022 года США отправили в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, в комплекте с необходимым оборудованием и системами управления, что укрепило партнерские отношения между двумя странами и улучшило оборонную инфраструктуру Эстонии.