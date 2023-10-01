В США рассказали о последствиях прекращения помощи Украине

Если Белый дом примет решение о прекращении военной и финансовой поддержки Украине, возможны серьезные и отрицательные последствия. Об этом заявил Седрик Лейтон, бывший полковник ВВС США, в интервью телеканалу CNN.

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Лейтон считает, что прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов может повлечь за собой катастрофические последствия и крах для Украины. "Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от нашей помощи", - пояснил он.

Бывший полковник ВВС США также подчеркнул, что в случае прекращения поддержки боевая техника США может остаться недоставленной к украинским военным. Это означает, что солдаты Вооруженных сил Украины могут остаться без новых танков Abrams, истребителей F-16 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В таком случае, действия украинских вооруженных сил на передовой не только замедлятся, но и могут полностью прекратиться, как подчеркнул Лейтон.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал временный проект финансирования правительства на 45 дней до 17 ноября. Важно отметить, что данный проект не включает финансовую помощь для Украины, несмотря на одобрение Конгрессом. Также этот закон продлевает действие некоторых истекающих полномочий до 17 сентября.

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Предыдущие заявления президента Байдена о том, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не прекратят поддержку Украины, вызывают беспокойство и поднимают вопросы на фоне текущей ситуации.