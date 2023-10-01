Минобороны сообщило о перехвате новых беспилотников в Смоленской области

Сегодня, в Смоленской области, два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), представляющих собой самолеты, были перехвачены силами российской обороны. Об этом сообщили журналистам представители Министерства обороны России.

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Попытка совершить террористическую атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов размером более полутора метров на объекты, находящиеся на территории российского региона, была предотвращена 1 октября примерно в 10:00 по московскому времени. Ведомство заявило, что беспилотные летательные аппараты, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ), были успешно обезврежены с использованием систем противовоздушной обороны (ПВО).

В утренних отчетах от 1 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил случаи сбития беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Их уничтожение было достигнуто с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Анохин также заверил, что в результате инцидента никто не пострадал. Подтверждение данной информации поступило и от Министерства обороны.

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Ранее вблизи нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области произошел взрыв, вызванный беспилотным летательным аппаратом, который был заполнен двумя килограммами взрывчатых веществ. У данного БПЛА был карбюраторный двигатель и GPS-навигатор. Сотрудники станции услышали мощный взрыв и затем обнаружили летательный аппарат и воронку диаметром около трех метров и глубиной около одного метра в 800 метрах от вертолетной площадки.