В Азербайджане сообщили о первой за 30 лет миссии ООН в Карабахе

В Нагорный Карабах прибыла первая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) после практически 30-летнего перерыва. Эту важную информацию распространило азербайджанское информационное агентство APA.

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Основная цель этой миссии заключается в изучении ситуации на местах и выявлении гуманитарных потребностей местных жителей, как подробно отражено в опубликованной информации.

Члены миссии начали свой путь, проезжая через Агдам, и направились в сторону Аскеран-Ханкенди. Этот состав миссии включает представителей различных агентств ООН, что подчеркивает ее масштаб и важность.

О намерении миссии ООН посетить Нагорный Карабах стало известно 30 сентября, вслед за проведением антитеррористических операций в регионе. Приглашение для проведения данной миссии было направлено азербайджанской стороной после объявления "местных антитеррористических операций" 19 сентября.

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Важно отметить, что 20 сентября правительство Нагорного Карабаха официально объявило о капитуляции, а Армения официально отказалась от своих территориальных претензий к Нагорному Карабаху и участия в урегулировании конфликта. Эти последние события подчеркивают важность миссии ООН в регионе для оценки гуманитарных нужд и восстановления после продолжительных боевых действий.