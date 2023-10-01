Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника

реклама

Из-за инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, который был сбит над Краснодарским краем, временно введены ограничения на авиационные полеты в аэропорту Сочи. Об этом сообщил глава города, Алексей Копайгородский, в своем канале в мессенджере Telegram.

реклама

Согласно информации, предоставленной мэром Сочи, инцидент произошел около восьми утра, когда средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это действие было предпринято с целью обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи.

"С начала работы с 08:20 утра, аэропорт возобновил свой обычный режим, принимая и отправляя воздушные суда. Ситуация в городе Сочи остается спокойной", - отметил Копайгородский. Официальный канал сочинского аэропорта в Telegram также подчеркнул, что в результате инцидента шесть рейсов были перераспределены на запасные аэродромы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Утром 1 октября Министерство обороны России доложило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем. Сообщается, что попытка атаки таким беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации была успешно предотвращена около 08:00 по московскому времени.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
21
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
25
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
9
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
8
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
4
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
3
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг замаскированную РЛС ВСУ
+
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
Бойцы батальона Восток сообщили о насыщении линии противостояния дронами разного типа
+
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
1
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
1
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
18
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
8
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
Минобороны: экипаж Су-35С ВКС России уничтожил украинский самолет
+
Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ
1
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
14
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
44
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
25
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
5
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
+
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
3
Временный бюджет США не предусматривает помощь Украине: конец поддержки или не всё так просто
4
Обзор ноутбука Ninkear N14 Pro – когда приятно работать и смотреть
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:16
Представляешь какую ударную силу имеют осколки такой ракеты на расстоянии 20 метров от эпицентра взрыва?
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
Aaa
00:56
жалобы кидай на идиотов их так лучше видно
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Eppius
00:40
Никакого конца поддержки пока старик Бидон у власти.
Временный бюджет США не предусматривает помощь Украине: конец поддержки или не всё так просто
Серж Диезз
00:39
Цену бы еще на полтора поделить
Протестирован самый маленький внешний графический процессор в мире
REY_B_
00:27
"стоимость 10 триллионов долларов" - Ну, это дело такое. Формально, за год прирост капитализации был 15%. Нехило? А если вычесть реальную инфляцию? Сейчас рынок потихоньку падает, и эти триллиончики ...
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
Даниил Лавкрафт
00:23
"блогер достигал стабильных значений 30 FPS" - вы говорите так, будто это что-то хорошее...
Ютубер запустил GTA 5 и TES 5: Skyrim на Anroid-телефоне
Константин Бородаенко
00:23
В европе ВОВ не было, но выла вторая мировая война 1939-1945. Разрушения были не меньше чем в СССР, а Германию ещё разграбили, вывезли все заводы, оборудование, специалистов... и страна которая проигр...
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
Серж Диезз
00:23
Что только не придумают чтоб не платить нормальные зарплаты, ИИ даже примитив закрыть не может без точного описания, причем на любой примитив уже дофига решений без ИИ.
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
Серж Диезз
00:19
Это не та область где «блат» что-то решает
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
Вячеслав Безруков
00:12
Чем она там злоупотребила я так и непонял
Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополистические практики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем