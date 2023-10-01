В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника

Из-за инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, который был сбит над Краснодарским краем, временно введены ограничения на авиационные полеты в аэропорту Сочи. Об этом сообщил глава города, Алексей Копайгородский, в своем канале в мессенджере Telegram.

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Согласно информации, предоставленной мэром Сочи, инцидент произошел около восьми утра, когда средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это действие было предпринято с целью обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи.

"С начала работы с 08:20 утра, аэропорт возобновил свой обычный режим, принимая и отправляя воздушные суда. Ситуация в городе Сочи остается спокойной", - отметил Копайгородский. Официальный канал сочинского аэропорта в Telegram также подчеркнул, что в результате инцидента шесть рейсов были перераспределены на запасные аэродромы.

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Утром 1 октября Министерство обороны России доложило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем. Сообщается, что попытка атаки таким беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации была успешно предотвращена около 08:00 по московскому времени.