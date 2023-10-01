В Словакии на парламентских выборах победила партия пророссийского экс-премьера

На парламентских выборах в Словакии победу одержала Левоцентристская партия "Направление — социальная демократия" (сокращенно "Н-СД"), которой руководил бывший премьер-министр Роберт Фицо. Согласно данным Topky, эта партия получила поддержку 23,58 процента избирателей.

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На втором месте оказалась либеральная партия "Прогрессивная Словакия" с результатом в 16,37 процента голосов. Третье место заняла социал-демократическая партия "Голос", собравшая 15,22 процента голосов, а за ней следует коалиция ОЛАНО с 9,15 процента голосов. Для входа в парламент партиям необходимо набрать не менее 5 процентов голосов, а коалициям — не менее 7 процентов.

Во время своего премьерства, Роберт Фицо провел три встречи с президентом России Владимиром Путиным и подчеркивал необходимость развития дружественных отношений между Словакией и Москвой.

После начала специальной военной операции на Украине, Роберт Фицо резко критиковал Запад и обвинял его в начале военных действий. Он также активно призывал к прекращению поставок оружия Украине, считая, что это могло бы способствовать урегулированию конфликта.

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Победа "Н-СД" на выборах оказалась неожиданной, учитывая данные экзит-полов, которые предсказывали большинство в парламенте либеральной партии "Прогрессивная Словакия".