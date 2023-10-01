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NataVd
Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о трех сбитых беспилотниках ВСУ
Над Смоленском сбили украинские беспилотники

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Сегодня, над Смоленском, в небе произошло сбитие трех беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждается, принадлежали Вооруженным силам Украины. Эту новость в Telegram официально опубликовал Василий Анохин, губернатор Смоленской области.

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Согласно Анохину, украинские беспилотники были обезврежены при помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Более того, Анохин успокоил общественность, подчеркнув, что в результате происшествия никто не пострадал. Важно отметить, что информацию об этом инциденте также подтвердили представители Министерства Обороны.

Стоит напомнить, что 2 июня рядом с нефтеперерабатывающей станцией, находящейся в Смоленской области, произошел взрыв одного из беспилотных летательных аппаратов, который был заряжен двумя килограммами взрывчатки. По имеющейся информации, этот беспилотник представлял собой самолетного типа аппарат, обладавший шириной более полутора метров и оснащенный карбюраторным двигателем. Кроме того, на этом аппарате был установлен GPS-навигатор.

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Сотрудники местного предприятия стали свидетелями мощного взрыва, и после этого им удалось обнаружить остатки беспилотного аппарата и огромную воронку диаметром в три метра и глубиной около одного метра, которая образовалась вследствие взрыва.

#новости
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