Экономист назвал самую надежную валюту в мире

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев высказал свое мнение о наиболее надежной валюте в современном мире в ходе беседы с "Лентой.ру". Он выразил убеждение в том, что степень надежности любой валюты прямо связана с общим состоянием экономики, которую она представляет.

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Михаил Беляев подчеркнул, что валюта сама по себе не представляет собой отдельную, автономную субстанцию или экономический объект, а скорее является производной от состояния соответствующей экономики. Он выделил три ключевые валюты, из которых следует делать выбор: китайский юань, американский доллар и евро.

Согласно его оценке, при рассмотрении их по степени надежности, юань заслуживает наибольшего доверия. Это объясняется его крепкой связью с надежной экономической основой, которая находится под строгим контролем. Кроме того, китайская экономика продолжает активно расширять свое влияние в мировом масштабе.

На втором месте по надежности, с точки зрения экономиста, находится американский доллар. Он признает, что несмотря на существующие проблемы, связанные с американской экономикой, настоящее время не является подходящим моментом для объявления о ее полном упадке.

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Наконец, на третьем месте идет евро. Это по-прежнему крупная экономика, но она сталкивается с серьезными трудностями. Устойчивое развитие в ближайшие годы не предвидится, однако аналитик считает, что говорить о полном крахе европейской экономики пока рано.