Великобритания рассматривает возможность направить военные корабли в Черное море с целью поддержки Украины и обеспечения безопасности в регионе

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс выразил интерес к возможности задействовать флот страны в целях защиты коммерческих судов от потенциальных угроз со стороны России в Черном море. Эту инициативу он представил в ходе интервью с газетой Telegraph.

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Согласно сообщениям издания, Великобритания рассматривает возможность направить свои военные корабли в Черное море с целью поддержки Украины и обеспечения безопасности в регионе. Этот шаг призван подчеркнуть активную роль Великобритании в международных водах.

"Великобритания, будучи военно-морской державой, готова оказать помощь и предоставить консультации, особенно учитывая международный характер данных вод", - отметил Шаппс.

Интересно, что это заявление Гранта Шаппса сигнализирует о сдвиге в подходе британского правительства к обсуждению своей роли в украинском конфликте. Однако следует учесть, что возможная военно-морская поддержка Украины может вызвать "значительное усиление" напряженности и сложности в вопросе вовлеченности Великобритании.

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Ранее Грант Шаппс впервые объявил о намерении Великобритании разместить свои войска на Украине. Он также призвал британские оборонные компании рассмотреть возможность открытия новых производственных предприятий на Украине.