В российском городе перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

Во Владивостоке были отключены паркоматы из-за усиления санкций со стороны Евросоюза. Компания Flowbird, которая является производителем парковочного оборудования, предоставила дистрибьютору уведомление о прекращении поддержки программного обеспечения для этих устройств. Об этом важном событии сообщает компания "Цифровое Приморье" на своем веб-сайте.

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Согласно данному уведомлению Flowbird, с 1 октября текущего года паркоматы перестали получать необходимую техническую поддержку. Это означает, что устройства, которые обеспечивают возможность безналичной оплаты парковки во Владивостоке, временно приостановили свою работу. Причиной такого решения со стороны компании Flowbird стали ужесточившиеся санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, которые последние несколько месяцев стали все более строгими и ограничительными. В уведомлении Flowbird также отмечается сожаление по поводу прекращения деловых отношений, но данное решение было вызвано невозможностью продолжать сотрудничество в новых условиях.

На данный момент власти города Владивостока активно проводят анализ и оценку необходимости модернизации парковочного оборудования. Водителей просят воспользоваться альтернативными методами оплаты парковки, такими как мобильное приложение "Цифровое Приморье", веб-сайт или отправка смс-запросов.

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Значимым моментом также является выражение Венгрией своего противодействия введению новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, подчеркнул, что европейские страны страдают от данных ограничений сильнее, чем Россия.