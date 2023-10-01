Хотя Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе приостановку финансовой помощи Украине

Сегодня Джо Байден, президент Соединенных Штатов, подписал законопроект, который обеспечивает финансирование работы федерального правительства в течение следующих 45 дней. Этот период продолжится до 17 ноября и был одобрен Конгрессом. Важно отметить, что данный законопроект не включает в себя выделение финансовой помощи Украине. Об этом событии официально сообщил Белый дом.

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Избегнув возможного шатдауна, который иначе начался бы с 1 октября в 7:00 утра по московскому времени, президент Байден подписал закон HR 5860 30 сентября, сразу после его утверждения. Этот закон также продлевает срок действия некоторых истекающих полномочий до 17 ноября.

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Ранее Джо Байден выразил свою позицию относительно проекта временного финансирования правительства на 45 дней, одобренного Конгрессом. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе приостановку финансовой помощи Украине.