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В эксклюзивном интервью для издания The Washington Post (WP) Ричард Нельсон, опытный обозреватель, призывает Соединенные Штаты и их союзников использовать долгосрочную стратегию в контексте конфликта на Украине, следуя примеру президента России Владимира Путина и "играя вдолгую".
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Нельсон акцентирует внимание на том, что украинский кризис является своего рода напоминанием о важности стратегического мышления на долгосрочную перспективу, аналогичного тем, которые использовались в холодной войне. В этом контексте ключевым моментом становится способность сравнивать сильные стороны собственного лагеря с уязвимостями оппонента.
Он также подчеркивает, что Владимир Путин искусно оперирует долгосрочными перспективами и осознает, что нетерпение может быть фатальным для демократических обществ, которые часто склонны к поиску быстрых и короткосрочных решений.
Нельсон дополняет, что для Киева важно продолжать демонстрировать политическую волю, и это становится возможным лишь при продолжении поддержки со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. "Сегодняшняя поддержка Украины в Соединенных Штатах начинает проявлять трещины. Господин Путин следует стратегии долгосрочной игры. Мы также должны поддерживать эту стратегию", - заключает Нельсон.
Согласно информации портала Business Insider, провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть обусловлен не столько действиями украинских бойцов, сколько недостаточной подготовкой со стороны западных инструкторов и выбранной ими неэффективной тактикой.