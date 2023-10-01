Российские военные успешно сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины

Российские военные успешно сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, находящейся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом информирует агентство РИА Новости.

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Агенство уточняет, что первая Славянская бригада нанесла поражение украинским военным, которые предприняли атаку. Российские солдаты отметили, что оператор беспилотника успешно определил местоположение бойцов ВСУ во время ведения боевых действий. Эти координаты были переданы артиллерийским подразделениям бригады, что позволило эффективно поразить позиции украинских вооруженных сил.

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Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о значительных улучшениях в позициях российских вооруженных сил на нескольких направлениях. Он также отметил, что на краснолиманском направлении зафиксировано прибытие дополнительных подразделений ВСУ.