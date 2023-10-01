Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
В США рассказали о российских «Геранях» со шрапнелью

реклама

По последним данным, беспилотные летательные аппараты "Герань" получили существенное обновление в своей боевой конфигурации. Основной апгрейд включает в себя внедрение нового типа шрапнели, способной выбрасывать вольфрамовые поражающие элементы. Эти изменения были описаны в материале американского издания "The Drive".

реклама

Кроме усовершенствованного вооружения, беспилотники теперь оснащены планером, изготовленным из обновленного композитного материала и заполненным твердым пенопластом. Также внедрены новые антенны, способные снижать вероятность воздействия систем радиоэлектронного подавления противника. Помимо этого, произведены обновления двигателя и аккумулятора дрона.

Согласно информации из опубликованного материала, эти изменения позволят России продолжать воздушное наступление на Украину за пределами передовой линии, минимизируя при этом использование имеющихся крылатых и баллистических ракет малой дальности.

В предшествующих отчетах, опубликованных в Defense News, также говорилось о разработке финской компанией Insta беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под названием "Steel Eagle", вооруженного шрапнелью. Предполагается, что этот БПЛА может быть поставлен в Киев для компенсации дефицита снарядов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В сентябре журнал "Российская газета" докладывал о видеоролике, сделанном в Иране, на котором можно было заметить реактивную модификацию беспилотного летательного аппарата-камикадзе "Shahed-136".

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-советник Кучмы Соскин возмутился, что ВСУ не могут взять Токмак
FT: президент Сербии Вучич отверг возможность ввода войск на территорию Косово
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
35
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
4
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
3
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
5
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
1
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
1
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
2
Китайские производители литографического оборудования резко увеличили выручку в первом полугодии
+
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
1
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне
3
Кирби: США не намерены отказываться от ценового потолка на российскую нефть
1
GeForce RTX 5090 может получить 512-битную шину, GDDR7 и будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090
20
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
6
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
24
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
4
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
1
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
2

Сейчас обсуждают

Konstantin Tigay
02:03
А можно без высокопарных выражений? Слух режет - "с холодной точностью и зримой мощностью, выносят "приговор". Напоминает речи Медведева P.S. отработали чётко
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
kill-hohol
02:03
либерастня визжала, что у него много двойников, так что помрёт один, будет другой.
Shot: Путин на свой день рождения 7 октября планирует работать
Ден Квейков
02:01
Толку АМД лучи не тянут
AMD FSR 3 обеспечивает больший рост среднего значения fps на фоне NVIDIA DLSS 3 в Immortals of Aveum
Iphonovec
01:58
под большим вопрос, но как видно, даже с ВПН, всё переведено на русский и запросы, на русском, так же работают
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
kill-hohol
01:57
деды тигров жгли, пантер жгли, внуки пантер жгут, красотища, добивайте хохлофашистскую вырусь
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
kill-hohol
01:48
это точно, хохлофашня лает с голой жопой, ничего своего не имеет, ни танков, ни патронов, всё сосут попрошайки марионеточные и дохнут сотнями тысяч удобряя русские поля.
Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
Матвей Мельниченко
01:47
В РФ будет работать?
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
32Влад32
01:25
Соскин сосни.
Экс-советник Кучмы Соскин возмутился, что ВСУ не могут взять Токмак
32Влад32
01:24
Когда по немецкому заводу прилетит "Кинжал", пусть не спрашивают - "А нас за что?"
Депутат бундестага: Украина вправе атаковать ракетами Taurus территорию России
32Влад32
01:22
Тебя забыли спросить.
Депутат бундестага: Украина вправе атаковать ракетами Taurus территорию России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем