В США рассказали о российских «Геранях» со шрапнелью

По последним данным, беспилотные летательные аппараты "Герань" получили существенное обновление в своей боевой конфигурации. Основной апгрейд включает в себя внедрение нового типа шрапнели, способной выбрасывать вольфрамовые поражающие элементы. Эти изменения были описаны в материале американского издания "The Drive".

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Кроме усовершенствованного вооружения, беспилотники теперь оснащены планером, изготовленным из обновленного композитного материала и заполненным твердым пенопластом. Также внедрены новые антенны, способные снижать вероятность воздействия систем радиоэлектронного подавления противника. Помимо этого, произведены обновления двигателя и аккумулятора дрона.

Согласно информации из опубликованного материала, эти изменения позволят России продолжать воздушное наступление на Украину за пределами передовой линии, минимизируя при этом использование имеющихся крылатых и баллистических ракет малой дальности.

В предшествующих отчетах, опубликованных в Defense News, также говорилось о разработке финской компанией Insta беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под названием "Steel Eagle", вооруженного шрапнелью. Предполагается, что этот БПЛА может быть поставлен в Киев для компенсации дефицита снарядов.

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В сентябре журнал "Российская газета" докладывал о видеоролике, сделанном в Иране, на котором можно было заметить реактивную модификацию беспилотного летательного аппарата-камикадзе "Shahed-136".