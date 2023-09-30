Генштаб Канады встревожила быстрота пополнения Россией арсенала боеприпасов

Военный начальник Канады, генерал Уэйн Эйр, объявил о неожиданно высокой скорости, с которой Россия пополняет свой арсенал боеприпасов. Об этом сообщила радиостанция Radio-Canada.

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Генерал выразил серьезную тревогу по этому поводу и заявил: "Это вызывает все больше беспокойства, поскольку, если мы рассмотрим темпы пополнения боеприпасов в России, они превышают наши ожидания".

По мнению главы канадского генштаба, если Канаде потребуется использовать боеприпасы на уровне, сопоставимом с Украиной, у них останется запас всего на несколько дней. Важно отметить, что, согласно публикации, Канада не производила ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 миллиметров с февраля 2022 года.

Генерал также выразил озабоченность текущим техническим состоянием боевых танков Канады. По его словам, не все из них находятся в рабочем состоянии из-за недостатка запасных частей и специалистов.

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