На месте происшествия уже находятся оперативные и экстренные службы, которые принимают необходимые меры

Губернатор Брянской области, Александр Богомаз, сделал важное уведомление относительно обстрела местного села Горожанка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию он опубликовал в своем официальном Telegram-канале в формате новостной публикации.

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Известно, что данное населенное место находится в Суземском районе Брянской области. Важно подчеркнуть, что губернатор подтвердил отсутствие пострадавших среди жителей. Тем не менее, он также доложил о частичных повреждениях трех жилых зданий в этом районе.

Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы, которые активно реагируют на произошедшее и принимают необходимые меры.

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По предыдущим событиям, губернатор Брянской области уже определил виновных в случившемся взрыве на подстанции в Погаре. Согласно его заявлениям, атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к нарушению энергоснабжения в данном поселке. Важно отметить, что оперативные и экстренные службы оперативно приняли меры на месте происшествия, и пока не поступило информации о пострадавших гражданах.