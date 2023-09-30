В двух российских регионах в школах запретили использование WhatsApp и Telegram

В российских школах внесли изменения в правила использования мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, для общения. Эту новость уже донесли до родителей учащихся в Свердловской области и Дагестане, как сообщает Telegram-канал "Подъем".

реклама

Согласно новым правилам, учителям теперь запрещено создавать и вести классные чаты и рабочую переписку с использованием вышеуказанных мессенджеров. Вместо этого им предлагают перейти на отечественные альтернативы.

В то же время родители, возможно, зададутся вопросом о том, как поддерживать связь с педагогами до тех пор, пока новые средства связи не будут налажены. В одной из школ Екатеринбурга была предложена идея использования "рукописных дневников", как утверждается в опубликованном материале.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В ноябре 2022 года глава Министерства цифровой индустрии Максут Шадаев прокомментировал предложение о переходе учителей на использование Telegram или "VK Мессенджер" вместо WhatsApp, которое было высказано некоторыми образовательными учреждениями. Однако министр отклонил идею запрета использования американского мессенджера для общения между учителями и родителями.