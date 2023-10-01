Стали известны планы Путина на день рождения

Президент России, Владимир Путин, планирует провести свой 71-й день рождения, уделяя внимание рабочим обязанностям. Информация о планах главы государства на 7 октября стала известна благодаря источнику, разместившему эту информацию в Telegram-канале под названием Shot.

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Согласно этому собеседнику, Владимир Путин не собирается отправляться в сибирскую тайгу, как это случилось в 2019 году, когда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу занимался сбором грибов и прогулками в лесу, отмечая свой день рождения. Вместо этого президент планирует активно заниматься рабочими вопросами. На данный момент подробного расписания нет, однако источник сообщает о намеченных мероприятиях Путина в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

В прошлом году президент Белоруссии, Александр Лукашенко, поздравил Владимира Путина с днем рождения, вручив ему трактор Belarus той же модели, которую использует сам. Этот трактор предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ.

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Кроме того, на празднике присутствовал президент Таджикистана, Эмомали Рахмон, который привез с собой две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов, чтобы поздравить Владимира Путина. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, также поделился информацией о своем поздравительном подарке Путину на его 70-летие, которым была открытка.