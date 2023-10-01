Правительство Украины стремится направить эту финансовую сумму на развитие военной техники

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил информацию о намерениях Украины выделить значительную сумму в размере полутора миллиардов долларов на приобретение ракетных систем и беспилотных аппаратов, предназначенных для нанесения ударов по объектам на территории России. Это заявление было раскрыто в сообщении, опубликованном на информационном портале CNN.

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Согласно высказыванию Шмыгаля, правительство Украины стремится направить указанную финансовую сумму на развитие военной техники. Интересный момент заключается в том, что данное финансирование ощутимо превосходит предыдущий год в семь раз.

"Подобные стратегические решения были приняты в связи с фактическим использованием Украиной ракетных систем и беспилотников, производимых внутри страны, для проведения атак на объекты на территории Российской Федерации, находящейся за пределами зоны военного конфликта", - подчеркивается в информационном материале.

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Предварительно в Соединенных Штатах был сделан прогноз относительно возможного присоединения Россией еще пяти регионов Украины. Бывший разведчик американской армии, Скотт Риттер, выразил мнение, что конфликт не завершится до тех пор, пока Россия не включит в свою юрисдикцию еще пять регионов, ранее принадлежавших бывшей советской республике.