На Западе заявили о дефиците беспилотников в украинской армии

Согласно информации, представленной в статье из газеты The New York Times (NYT), ситуация вокруг беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) осложнилась из-за ограничений в экспорте, введенных Китаем.

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В сообщении указывается, что с 1 сентября в Китае начали действовать новые правила, ограничивающие экспорт компонентов для дронов. В результате таких ограничений объем поставок беспилотных аппаратов и связанных с ними комплектующих значительно сократился, что заставило украинских военных обращаться к нелегальным каналам для получения необходимого оборудования.

Издание также отмечает, что ВСУ каждый месяц теряют около 10 тысяч дронов, и это создает серьезные опасения относительно сохранения цепочки поставок оборудования для украинской армии, особенно в преддверии зимнего периода. Авторы статьи выделяют, что такие препятствия дополнительно увеличивают преимущества России.

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Следует отметить, что ранее, в сообщении, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ), отмечалась успешная адаптация российской армии к реальным условиям боевых действий. В частности, Москва активно внедряет беспилотные аппараты и перемещает склады за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.