Западный аналитик объяснил бесполезность плана Зеленского

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонс выразил свое мнение в интервью каналу Judging Freedom, заявив, что Украине следует обдумать возможность завершения своего существования либо согласиться с условиями, предложенными Россией. Он выразил сомнение в целесообразности плана Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Согласно Джонсу, десятипунктовый план Зеленского, включающий в себя требования о полном выводе российских войск, передаче президента России Владимира Путина суду и выплате репараций украинцам, не является серьезным предложением.

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Западный аналитик также подчеркнул, что исход конфликта будет зависеть исключительно от условий, выдвигаемых Россией, и киевскому руководству остается мало вариантов: принять эти условия или столкнуться с возможностью исчезновения Украины как государства.

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Ранее обозреватель Джанандреа Гайан из издания Sussidiario выразил мнение, что план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без применения силы абсолютно нереалистичен. Он подчеркнул, что украинский президент представил гипотетический сценарий будущего, на который он надеется, но который на данный момент далек от реальной ситуации.