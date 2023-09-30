Канада поставила Украине 40 тысяч снарядов натовского калибра





Генерал Уэйн Эйр, высший командующий Вооруженными силами Канады, выступил с важным объявлением о поставке Украине 40 тысяч снарядов калибра 155 мм, который, как известно, является стандартом НАТО. Эту информацию предоставила канадская информационная служба Radio-Canada.

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Уэйн Эйр подчеркнул, что Канада начала поставки указанного количества боеприпасов Украине с апреля прошлого года. Интересный момент заключается в том, что половина из этих снарядов была произведена в Соединенных Штатах. Но что делает это объявление еще более важным, так это скорость, с которой Россия пополняет свой арсенал, что вызывает серьезные опасения.

"Если нам потребуется использовать боеприпасы таким же темпом, как это делает Украина, то мы исчерпаем свои запасы уже в течение нескольких дней", - поделился своими беспокойствами генерал Эйр. Также следует отметить, что с февраля прошлого года Канада не произвела ни одного дополнительного боеприпаса калибра 155 мм.

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Важно отметить, что в сентябре текущего года премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предстоящей передаче Украине 35 беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета военной помощи. Он подчеркнул, что эти беспилотники будут оснащены камерами высокого разрешения, что усилит возможности Украины в военной сфере.