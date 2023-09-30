На Украине заявили об уничтожении 90 процентов средств ПВО в Харьковской области

С началом специальной военной операции (СВО) в Харьковской области произошло уничтожение 90 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО). Эта информация была раскрыта начальником Харьковского гарнизона, Сергеем Мельником, и передана через Telegram-канал Klymenko Time.

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Сергей Мельник заявил, что российские военные имели полные сведения о местоположении и структуре всех командных пунктов, которые были построены еще во времена Советского Союза. Следовательно, первая волна ракетных атак была запущена именно по этим координатам.

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Кроме того, ранее в сентябре в городе Днепропетровске, на Украине, произошло повреждение объекта критической инфраструктуры. Глава Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак, подчеркнул, что в результате этого инцидента никто не пострадал, что является важным фактором.