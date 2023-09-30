МИД Азербайджана прокомментировал иск Армении к Баку в суд ООН

Азербайджан выразил крайнее недоумение и считает абсурдным и необоснованным иск, поданный Арменией в Организацию Объединенных Наций (ООН) с запросом о принятии временных мер для устранения всех проявлений расовой дискриминации на территории Нагорного Карабаха. Эту точку зрения подчеркнул официальный представитель Министерства Иностранных Дел Азербайджана, Айхан Гаджизаде, как цитирует агентство ТАСС.

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"Азербайджанское правительство готово на легальной основе представить свои аргументы перед международным судом и предоставить детальные ответы на эти новые и необоснованные обвинения", - подчеркнул представитель МИД.

Гаджизаде также акцентировал внимание на том, что данный иск со стороны Еревана свидетельствует о том, что Армения не отказывается от своих территориальных притязаний и суверенитетных прав на территории Азербайджана.

В дополнение к этому, он подчеркнул, что армянская сторона, вероятно, пытается использовать подобные обращения в политических целях, и напомнил, что только в текущем году Армения уже обратилась к ООН с подобными исками целых три раза.

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Напомним, что ранее Ереван подал иск в ООН против Баку, обвиняя его в расовой дискриминации в контексте событий в Нагорном Карабахе. Ереван запросил установление временных мер "для сохранения и защиты прав, предусмотренных международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".