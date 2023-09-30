В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

Польша подтверждает свое намерение продолжать предоставлять военную поддержку Украине, несмотря на текущие разногласия. Это заявил генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, в своем заявлении, как сообщает Reuters.

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Столтенберг выразил ожидание того, что Польша найдет способы разрешения разногласий с Украиной, которые не окажут негативного воздействия на военную поддержку Киеву.

Генеральный секретарь НАТО также отметил возможность предоставления помощи Украине со стороны Словакии после проведения парламентских выборов, на которых бывший премьер-министр страны, Роберт Фицо, высказался за прекращение военной поддержки Киеву. Столтенберг подчеркнул, что Словакия останется активным участником встреч НАТО независимо от состава правительства.

"Я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку - как мы это делали после каждых выборов с начала конфликта," - подчеркнул он.

Ранее аналитик американской публикации Foreign Policy, Пол Хокенос, предупредил Украину о возможных трудностях в процессе вступления в Европейский Союз, связанных с позицией Польши, и выразил опасение, что консервативные политики могут создать препятствия на пути Украины в членство в этой организации.

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Разногласия между Варшавой и Киевом обострились в свете продления Польшей запрета на импорт зерна из Украины, мотивируя это решение защитой интересов местных фермеров. В ответ на это, Украина обратилась в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) с исками против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. Киев настаивает на том, что запрет на ввоз зерна со стороны трех отдельных стран-членов Европейского Союза считается для него неприемлемым нарушением.