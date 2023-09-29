В МИД России обвинили ООН в игнорировании преступлений ВСУ

Россия регулярно предоставляет Организации Объединенных Наций (ООН) материалы, касающиеся преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако до сих пор не получила должной реакции и объективной оценки. Эту позицию выразил Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве, согласно информации, предоставленной РИА Новости.

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Гатилов добавил, что недавно российская дипломатическая миссия провела встречу с главой Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькером Тюрком и повторно подняла этот вопрос. К сожалению, несмотря на усилия, реакция на этот запрос не последовала.

Дипломат также подчеркнул, что представительство России при ООН будет продолжать добиваться объективной оценки действий ВСУ со стороны правозащитных органов ООН. Гатилов сообщил, что регулярно предоставляют доклады о преступлениях, совершаемых украинскими военными. Однако есть сомнения в проведении расследования действий ВСУ, поскольку "Совет ООН состоит из 47 членов, и, к сожалению, там доминирует механическое, арифметическое большинство".

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Ранее глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что сотрудниками управления было задокументировано 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинских вооруженных сил. Тюрк также добавил, что как минимум 24 инцидента имели сексуальный характер.