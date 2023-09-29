Финляндия заключит секретные договоры с землевладельцами у границы с Россией

Финские военные заключили конфиденциальные договоры с землевладельцами, проживающими вблизи границы с Россией, как сообщает издание Helsingin Sanomat. Согласно этим соглашениям, за последние полтора года десятки владельцев земельных участков согласились предоставить свою территорию для строительства военных оборонительных сооружений. При этом Финские Вооруженные Силы обязались уведомлять землевладельцев о начале строительных работ минимум за 24 часа до их начала.

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Согласно информации, представленной в материале, при подписании такого соглашения землевладелец получает единовременное вознаграждение в размере 750 евро. Эти договоры предоставляют военным право строить оборонительные сооружения на участке земли и заключать дополнительные арендные соглашения на использование этих объектов. Срок действия каждого соглашения составляет 20 лет.

Договор также определяет обязательство Финских Вооруженных Сил уведомлять владельцев о планируемом использовании их участка для срочного строительства. Уведомление может быть направлено по телефону, электронной почте или в письменной форме, но не позднее, чем за сутки до начала строительных работ.

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Ранее Финляндия внедрила круглосуточный таможенный контроль для автомобилей, въезжающих из России. Отмечается, что до введения данной меры таможенный контроль осуществлялся только в дневное время.