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Американские политики активно обсуждают ситуацию в Украине, однако не уделяют достаточного внимания проблемам с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Такое мнение выразил известный предприниматель Илон Маск в своем сообщении на социальной сети X.
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В своем посте Маск высказал недоумение: "Почему так много американских политиков из обеих партий больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?" Он также призвал власти США разобраться в ситуации и обдумать меры по прекращению незаконного пересечения границы мигрантами.
Ранее Илон Маск также высказал свое мнение о попытках украинцев покинуть свою страну, поддержав слова адвоката и журналиста из США Гленна Гринвальда. Маск согласился с Гринвальдом и заявил: "Ты прав. На Украине нет возможности отказаться от службы в армии." Этот комментарий был сделан в контексте увеличивающегося числа украинских мужчин, стремящихся уехать из страны, опасаясь, что их могут использовать как "пушечное мясо".