В Польше заявили о неблагодарной политике Зеленского

Заместитель министра иностранных дел Польши, Аркадиуш Мулярчик, выразил обеспокоенность по поводу серьезной стратегической ошибки, допущенной Владимиром Зеленским, которая вызвала напряженность в отношениях не только между Украиной и Польшей, но и среди польского общества. Об этом он сообщил в интервью порталу Fronda.

реклама

По словам Мулярчика, он считает, что источником ухудшения отношений между двумя странами является Германия, предоставившая Зеленскому политические или экономические обещания, которые Федеративная Республика Германия, вероятно, не сможет выполнить.

Замглава МИД также подчеркнул, что польское правительство оказало существенную поддержку Украине, предоставив военную технику, включая 300 танков, боеприпасы, гуманитарную помощь и многое другое, когда Украина находилась в кризисе. Он отметил, что Варшава внесла значительный вклад в помощь Украине, в то время как Германия предложила значительно меньший объем помощи, выдав всего 5 тысяч шлемов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Аркадиуш Мулярчик ранее подчеркнул, что Варшава не считает себя виновной в возникновении напряженности в отношениях с Киевом.