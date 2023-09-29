Ливийская национальная армия заявила о встрече Хафтара с Путиным и Шойгу

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар, прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

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Эта важная встреча была оглашена на официальной странице армии в Facebook, хотя стоит отметить, что данная социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Подробности обсуждения не разглашаются, но известно, что в делегации, сопровождающей Хафтара, числился заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

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Этот визит фельдмаршала Хафтара вызвал большой интерес, так как он связан с обсуждением событий в Ливии и перспективами развития отношений между двумя странами.