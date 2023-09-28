Захарова уличила премьера Канады во лжи

Заявление премьер-министра Канады, Джастина Трюдо, о том, что он не имел представления о прошлом ветерана дивизии СС "Галичина" по имени Ярослав Хунка, который был тепло встречен в палате общин, вызвало недовольство и сомнения. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила скепсис относительно искренности этих извинений и обвинила канадские власти в проведении "показательной акции".

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"Канадские власти продолжают устраивать представление. Премьер-министр Трюдо представил свои извинения, утверждая, что 'не был осведомлен, прошу прощения'. Это вызывает сомнения", — написала дипломат.

Захарова также выразила удивление отсутствием официальной реакции со стороны Израиля на этот инцидент с бывшим членом СС. Она выразила надежду на то, что данное недоразумение будет скорректировано.

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Премьер-министр Трюдо ранее признал ошибку в чествовании ветерана СС в парламенте и описал его присутствие там как "ужасную ошибку". Он также напомнил, что приглашенные на мероприятие не обладали достаточной информацией о Хунке, когда выразили ему поддержку аплодисментами.