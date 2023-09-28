Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

В начале этого лета, хакерская группировка, предположительно связанная с китайским правительством, осуществила значительное вторжение в системы Государственного департамента Соединенных Штатов. В результате атаки, о которой сообщает издание Politico, было похищено около 60 000 электронных писем из личных почтовых ящиков десяти сотрудников Госдепартамента.

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Согласно утверждениям помощника сенатора Эрика Шмитта, девять из десяти скомпрометированных учетных записей электронной почты принадлежали сотрудникам, занимающимся вопросами Восточной Азии и Тихого океана.

Взлом произошел при использовании украденного сертификата Microsoft, который хакеры использовали для доступа к учетным записям электронной почты Госдепартамента. Тот же самый сертификат был также применен для взлома еще 25 организаций и правительственных учреждений.

Содержание похищенных писем пока остается неизвестным. Официальные представители США утверждают, что вероятность утечки конфиденциальной информации минимальна, и что атака не затронула секретные учетные записи электронной почты.

В июле этого года, хакеры, также связываемые с китайскими властями, взломали электронную почту посла США в Пекине, Николаса Бернса. В результате инцидента также пострадал Дэниел Критенбринк, ответственный за восточноазиатское направление в Государственном департаменте США. По мнению экспертов, произошедшее могло привести к компрометации «по меньшей мере сотен тысяч электронных писем правительства Соединенных Штатов».

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В электронных ящиках обоих дипломатов находились несекретные документы, однако доступ к ним мог предоставить хакерам информацию о планировании визитов американских чиновников и внутриведомственных обсуждениях отношений между Соединенными Штатами и Китаем.