Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

Согласно информации, предоставленной телеканалом BFMTV, министр Вооруженных Сил Франции, Себастьен Лекорню, запланировал официальный визит в столицу Украины. Главная цель его посещения - участие в международном форуме по производству оружия, который пройдет в среду.

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Мероприятие, по данным BFMTV, соберет около девяноста представителей производителей вооружений из двадцати различных стран мира. Это станет важным событием для обсуждения перспектив сотрудничества и развития военной техники.

Кроме того, стоит отметить, что ранее появилась информация о возможной передаче Вооруженными Силами Украины истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил Франции. Совместные усилия в этой области свидетельствуют о стремлении к укреплению военных связей между двумя странами.

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Неотъемлемой частью дискуссии о поставках оружия Украине стала позиция Флориана Филиппо, лидера партии "Патриоты", который выразил мнение о необходимости присмотреться к опыту Польши и взвесить возможные альтернативы в сфере военного сотрудничества с Украиной.