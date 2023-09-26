Сербия модернизировала советскую противотанковую «Малютку»

В Сербии на выставке «Партнер-2023» в Белграде была представлена модернизированная версия советской противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) 9М14 «Малютка», получившая название «Малютка-2F». Основным усовершенствованием стала термобарическая боевая часть весом 8 килограммов, предназначенная для поражения небронированных транспортных средств, укреплений и живой силы противника.

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Этот боеприпас был разработан сербскими специалистами из Военно-технического института на базе ракеты 9М14П1 с кумулятивной боеголовкой. Он также получил полуавтоматическую систему наведения, которая обеспечивает высокую вероятность поражения цели - более 80 процентов. Базовая версия боеприпаса имеет калибр 125 миллиметров и весит 11,4 килограмма, а его дальность стрельбы составляет от 500 до 3000 метров.

Ранее, в сентябре, президент Сербии Александр Вучич отметил, что российский противотанковый комплекс «Корнет» превосходит западные системы по дальности.

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В июле 2022 года стало известно, что китайские военные приобрели модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса HJ-73D, который представляет собой нелицензионную копию ракеты «Малютка».