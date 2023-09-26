Командующий Ливийской национальной армией приехал в Россию

Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), совершил официальный визит в Россию, отвечая на приглашение главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на официальное заявление ЛНА.

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По информации ливийских военных, фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар прибыл в Россию во вторник, 26 сентября 2023 года. В рамках его визита состоялись официальные переговоры с высокопоставленными представителями России, где обсуждались текущие события в Ливии. Стороны также активно обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений между странами, а также представили пути укрепления и дальнейшего развития сотрудничества.

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Не менее важно, что ранее фельдмаршал Хафтар принял делегацию от Министерства обороны России. Повесткой встречи стали вопросы, касающиеся совместных действий в борьбе с терроризмом и другие аспекты сотрудничества, которые представляют интерес для обеих стран.