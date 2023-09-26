Российские войска уничтожили склады с тремя тысячами тонн боеприпасов ВСУ

Российские вооруженные силы совершили успешную операцию, нанеся удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Событие произошло в окрестностях населенного пункта Киселевка, на территории Херсонской области.

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Согласно официальным данным, в результате этой операции было уничтожено 12 ангаров, где хранилось более 3000 тонн боеприпасов различного калибра. Осуществление этой миссии входит в рамки широкомасштабной операции, проводимой российскими вооруженными силами в период с 17 по 23 сентября. В рамках этой операции российские военные нанесли 12 точных ударов с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотных аппаратов. Подверглись атаке разнообразные объекты, включая базы ВСУ, пункты ремонта военной техники (включая авиацию), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов, места размещения иностранных наемников и объекты нефтепереработки.

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Важно отметить, что начало этой специальной операции датируется 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о ее начале. Этот шаг был предпринят в ответ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Министерство Обороны России остается на связи с обновлениями и дополнительной информацией.