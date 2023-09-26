В США предупредили о пересмотре помощи Украине

В последние недели становится всё более очевидным, что Западные державы могут пересмотреть объем помощи Украине в свете неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом предупреждают авторы материала, опубликованного в журнале Military Watch Magazine (MWM).

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Авторы выражают опасения относительно будущего поддержки Украины и подчеркивают, что растущее разочарование в ожиданиях от наступления ВСУ на российские позиции может вызвать серьезные изменения в политике помощи.

Кроме того, в статье указывается, что ВСУ сталкиваются с истощением своих ресурсов, что может усилить сомнения стран Запада относительно необходимости продолжать оказывать помощь Украине.

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Ранее эксперты из MWM выразили опасения по поводу эффективности западных танков в сопротивлении российским противотанковым ракетным комплексам "Корнет". В публикации подчеркивается, что мощное российское оружие "способно нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней".