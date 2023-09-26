Песков спрогнозировал судьбу танков Abrams на Украине

Российская сторона выразила свое мнение относительно поставленных Украине американских танков Abrams. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эти танки подвержены тем же рискам возгорания, что и другая бронетехника.

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Дмитрий Песков выразил свои мысли следующим образом: "Танки Abrams - это мощное вооружение, но давайте вспомним, как президент ранее высказывался о танках, производимых в других странах, и их склонность к возгоранию. Ну, предполагаю, что и с этими танками будет так же". Это заявление сделал представитель Кремля.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский подтвердил поступление первой партии танков Abrams в страну.

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Согласно информации, полученной из источников газеты The New York Times, первая партия танков Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Эта поставка была осуществлена несколько месяцев ранее запланированной даты, и бронетехника уже активно задействована в украинских контрнаступлениях.