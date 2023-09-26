В Конгрессе усомнились в честности Белого дома в вопросе о сумме расходов на ВСУ

Несколько американских конгрессменов обратились с запросом к помощнику президента США Джо Байдена по национальной безопасности, Джейку Салливану, требуя предоставить точные сведения о финансовых затратах на Украину. Эту информацию передает канал Fox News.

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Авторами данного письма стали сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, а также члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и Чип Рой. Они выразили сомнение в объеме средств, которые были направлены на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), основываясь на заявлениях Салливана о том, что с момента начала конфликта в феврале 2022 года Белый дом выделил приблизительно 79,9 миллиарда долларов в помощь Киеву. Вместе с тем, административно-бюджетное управление Белого дома представило информацию, которая свидетельствует о расходах в размере 111 миллиардов долларов на Украину и ряд других стран.

Конгрессмены обратили внимание на разницу в суммах, составляющую 31 миллиард долларов, и выразили недоумение относительно того факта, что администрация Байдена не имеет точных данных о расходах на Украину. "Что вызывает удивление, так это то, что администрация Байдена не может предоставить ясную картину о затратах на Украину", - подчеркнул Джеймс Дэвид Вэнс.

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Ранее Пентагон провел анализ общего объема военной помощи, предоставленной США Украине. Согласно данным ведомства, сумма военной помощи за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Тем не менее, начиная с момента начала специальной военной операции, было выделено 43,7 миллиарда долларов.