МОК ответил на заявления американского фигуриста Чжоу о допинге в России

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил свое официальное мнение по поводу заявления американского фигуриста Винсента Чжоу относительно допинга в российском спорте. В заявлении, представленном пресс-службой РИА Новости, МОК выразил разочарование в сложившейся ситуации и подчеркнул свое сотрудничество с атлетами.

реклама

"Мы разделяем разочарование наших спортсменов и сожалеем о сложившейся ситуации", - гласит заявление МОК. "Мы стремимся к тому, чтобы результаты соревнований на Олимпийских играх были окончательными, позволяя спортсменам наслаждаться моментом во время соревнований. Однако МОК подчеркивает, что он не превышает своих полномочий и должен уважать закон и права каждого человека, а также соблюдать соответствующие судебные решения."

25 сентября Винсент Чжоу заявил о масштабной проблеме допинга среди российских фигуристов, подчеркнув, что положительный допинг-тест Камилы Валиевой - это не единичный случай. В ответ на это Российское антидопинговое агентство обвинило его в скрытии фактов нарушений антидопинговых правил другими спортсменами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Камила Валиева, представляя сборную России, одержала победу в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Однако церемония награждения была отложена из-за допингового скандала, связанного с ее участием. В пробе фигуристки, взятой в декабре 2021 года, были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Планируется, что слушания по ее делу состоятся с 26 по 29 сентября.