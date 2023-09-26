В России самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у бойца СВО

Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, вынужден был совершить экстренную посадку из-за серьезной медицинской ситуации на борту. Согласно информации, опубликованной в онлайн-издании "Е1.РУ", один из пассажиров, являющийся бойцом специальной военной операции (СВО), столкнулся с неотложными проблемами со здоровьем, включая судороги. По словам его сопровождающих, это обстоятельство было вызвано последствиями полученной им контузии.

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Свидетели инцидента на борту рейса сообщили, что самолет приземлили на 15 минут раньше запланированного времени. Сразу после посадки бойца СВО передали медицинским специалистам, которые оперативно прибыли к месту события и оказали неотложную медицинскую помощь. После этого пострадавшего мужчину доставили в госпиталь для дальнейшего обследования и лечения.

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Этот случай напоминает ещё одну ситуацию, когда самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились 161 пассажир, совершил аварийную посадку в поле по причине отказа гидравлической системы. Важно отметить, что в этом инциденте никто из пассажиров не пострадал.