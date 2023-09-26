ВСУ обстреляли Донецк противорадиолокационной ракетой

Согласно официальной информации от представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации военных действий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM в направлении города Донецка. Событие произошло в 19:45 мск в Ленинском районе города.

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Мэр Донецка, Алексей Кулемзин, ранее официально уведомил об ущербе, нанесенном ракетой HARM, в частности, повреждении остекления одной из школ в Буденновском районе города.

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Стратегическая ракета AGM-88 HARM, классифицированная как "воздух-поверхность", разработана для обнаружения и уничтожения радиолокационных систем, используемых в противовоздушной обороне.