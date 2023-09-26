В России высказались о продвижении диалога по Украине после Генассамблеи ООН

После завершения 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, продвижение диалога в отношении украинского кризиса не получило новых импульсов. Эту информацию предоставил Григорий Карасин, выдающийся член российской делегации и председатель комитета Совета Федерации России по международным делам, в эксклюзивном интервью для информационного портала "Лента.ру".

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Господин Карасин подчеркнул важность для России того, чтобы Организация Объединенных Наций продолжала служить справедливым и многополярным механизмом для урегулирования международных конфликтов. Однако он также выразил озабоченность тем, что на данный момент наблюдается несоответствие этому идеалу из-за интриг и попыток аппарата ООН внедрить западные повестки в работу организации. В ходе беседы Карасин озвучил несколько конкретных примеров таких событий.

По словам Карасина, российская делегация активно обсуждала данную проблему в ходе встреч на высшем уровне, включая переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с различными собеседниками, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Поэтому мы настаиваем на необходимости решения данной проблемы", - заключил Григорий Карасин.

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Следует отметить, что 22 сентября Сергей Лавров провел встречу с Антониу Гутерришем на полях Генеральной Ассамблеи, а также провел более двадцати двухсторонних встреч с представителями других стран и организаций.